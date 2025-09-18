Zwei Straßensperrungen in Limbach-Oberfrohna: Das müssen Autofahrer ab nächster Woche beachten

Chemnitz Umland
Am 22. September werden gleich zwei Straßen in der Großen Kreisstadt für Bauarbeiten gesperrt. Auch der Busverkehr ist davon betroffen.
In Limbach-Oberfrohna müssen sich Autofahrer ab dem 22. September gleich auf zwei Sperrungen einstellen. Im Ortsteil Pleißa ist die Pleißenbachstraße auf Höhe der Einmündung Rotdornstraße voll gesperrt. Hintergrund ist der Neubau der im Frühjahr abgerissenen Brücke über den Pleißenbach, informiert die Stadtverwaltung. Die Arbeiten...
