Zwei weitere Fitnessstudios kommen nach Chemnitz: Wo und wann wird eröffnet?

Nachdem das Fitnessstudio Am Wall inzwischen einen neuen Betreiber hat, werden anderswo in der Stadt gänzlich neue Trainingsräume gebaut. Sie könnten besonders Pendler ansprechen.

Mit „Viva Fitness" und „Gym10" wird Chemnitz 2026 zwei neue Anbieter für Fitnessstudios erhalten. Auf Instagram und Co. machen beide Betreiber bereits Werbung für die neuen Standorte.