  • Zwei weitere Fitnessstudios kommen nach Chemnitz: Wo und wann wird eröffnet?

Viva Fitness und Gym10 expandieren nach Chemnitz. Bild: Symbolfoto/Bildwerk/ stock.adobe.com
Chemnitz
Zwei weitere Fitnessstudios kommen nach Chemnitz: Wo und wann wird eröffnet?
Redakteur
Von Elisa Leimert
Nachdem das Fitnessstudio Am Wall inzwischen einen neuen Betreiber hat, werden anderswo in der Stadt gänzlich neue Trainingsräume gebaut. Sie könnten besonders Pendler ansprechen.

Mit „Viva Fitness“ und „Gym10“ wird Chemnitz 2026 zwei neue Anbieter für Fitnessstudios erhalten. Auf Instagram und Co. machen beide Betreiber bereits Werbung für die neuen Standorte.
