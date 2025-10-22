Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Zweiter Prozesstag im Chemnitzer Explosionsprozess: Was der Schwerverletzte erlebt hat

Feuerwehreinsatz am 20. März 2023: In einer Lagerhalle an der Agnesstraße explodiert Feuerwerk aus DDR-Zeiten.
Feuerwehreinsatz am 20. März 2023: In einer Lagerhalle an der Agnesstraße explodiert Feuerwerk aus DDR-Zeiten. Bild: Harry Haertel
Feuerwehreinsatz am 20. März 2023: In einer Lagerhalle an der Agnesstraße explodiert Feuerwerk aus DDR-Zeiten.
Feuerwehreinsatz am 20. März 2023: In einer Lagerhalle an der Agnesstraße explodiert Feuerwerk aus DDR-Zeiten. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Zweiter Prozesstag im Chemnitzer Explosionsprozess: Was der Schwerverletzte erlebt hat
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor über zwei Jahren sind alte Feuerwerkskörper in einer Lagerhalle an der Agnesstraße in die Luft geflogen. Wie sie sich entzündet haben, bleibt ungeklärt. Warum sie gefährlich waren, ist allerdings klar.

Der Hausmeister sollte am 20. März 2023 nur die Schlüssel in der Lagerhalle kontrollieren. Als er die Räume im Erdgeschoss betrat, gingen die Explosionen los. Wegen der Rauchentwicklung verlor er die Orientierung und habe sich auf den Boden gelegt, weil er wusste, dass unten mehr Sauerstoff ist, erzählt der pensionierte Polizeibeamte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
05.10.2025
3 min.
Explosion in Chemnitz: Polizei gibt Ursache bekannt
In einer Wohnung in Bernsdorf kam es am Freitagabend zu einer Explosion
In einer Wohnung an der Bernsdorfer Straße ist es am Freitagabend zu einer Explosion gekommen, dabei gab es einen Schwerverletzten. Wie es dazu kam.
Jana Peters
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
30.09.2025
4 min.
Altes DDR-Feuerwerk verletzt Hausmeister: Prozess nach Explosion in Chemnitz gestartet
Bei dem Brand an der Agnesstraße vor zweieinhalb Jahren wurde ein damals 53-jähriger Mann schwer verletzt.
Vor zweieinhalb Jahren gab es eine Explosion in einer Lagerhalle an der Agnesstraße in Chemnitz. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Wodurch die Feuerwerkskörper entzündet wurden, ist unklar. Angeklagt sind zwei Männer, die zur Tatzeit nicht dort waren.
Christian Mathea
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
Mehr Artikel