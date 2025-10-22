Zweiter Prozesstag im Chemnitzer Explosionsprozess: Was der Schwerverletzte erlebt hat

Chemnitz
Vor über zwei Jahren sind alte Feuerwerkskörper in einer Lagerhalle an der Agnesstraße in die Luft geflogen. Wie sie sich entzündet haben, bleibt ungeklärt. Warum sie gefährlich waren, ist allerdings klar.
Der Hausmeister sollte am 20. März 2023 nur die Schlüssel in der Lagerhalle kontrollieren. Als er die Räume im Erdgeschoss betrat, gingen die Explosionen los. Wegen der Rauchentwicklung verlor er die Orientierung und habe sich auf den Boden gelegt, weil er wusste, dass unten mehr Sauerstoff ist, erzählt der pensionierte Polizeibeamte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.