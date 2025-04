Zwischen Blaulicht und Blumensträußen: Klaffenbacher Feuerwehrfrau feiert 100. Geburtstag

Bis zur Löschmeisterin hat es Ilse Ullmann zu DDR-Zeiten gebracht. Wie die älteste Klaffenbacher Kameradin ihr Jubiläum am Feuerwehrgerätehaus erlebte.

Ein 100. Geburtstag ist allgemein schon etwas sehr Besonderes. Wenn er dann noch bei der Feuerwehr gefeiert wird, darf man getrost von etwas sprechen, das Seltenheitswert hat. In Klaffenbach stand so ein Festtag am Donnerstag ins Haus. Aber nicht die Floriansjünger hatten ihren Ehrentag, sondern ihr langjährigstes Mitglied war die Jubilarin....