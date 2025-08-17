Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwischen Limbach-Oberfrohna und Hartmannsdorf: Wieder kracht es beim Auffahren auf die A 72

Wegen eines Vorfahrtfehlers hat es auf der S 242 an der Auffahrt zur A 72 gekracht.
Wegen eines Vorfahrtfehlers hat es auf der S 242 an der Auffahrt zur A 72 gekracht. Bild: Oliver Dietze/dpa
Chemnitz Umland
Zwischen Limbach-Oberfrohna und Hartmannsdorf: Wieder kracht es beim Auffahren auf die A 72
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die S 242 ist eine unfallträchtige Strecke. Was am Samstagnachmittag dort passiert ist.

Immer wieder kracht es an den zwei Auffahrten auf die A 72 von der Staatsstraße 242 zwischen Hartmannsdorf und Limbach-Oberfrohna. Und immer wieder verlieren dabei Menschen ihr Leben, so auch dieses Jahr schon. Am Samstag hat es wieder gekracht, glücklicherweise ohne Verletzte. Doch der Sachschaden ist hoch. Laut Polizeibericht war gegen 15.20...
