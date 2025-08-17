Zwischen Limbach-Oberfrohna und Hartmannsdorf: Wieder kracht es beim Auffahren auf die A 72

Die S 242 ist eine unfallträchtige Strecke. Was am Samstagnachmittag dort passiert ist.

Immer wieder kracht es an den zwei Auffahrten auf die A 72 von der Staatsstraße 242 zwischen Hartmannsdorf und Limbach-Oberfrohna. Und immer wieder verlieren dabei Menschen ihr Leben, so auch dieses Jahr schon. Am Samstag hat es wieder gekracht, glücklicherweise ohne Verletzte. Doch der Sachschaden ist hoch. Laut Polizeibericht war gegen 15.20...