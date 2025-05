150 Jahre auf Schienen durch das Erzgebirge: Die Flöhatalbahn feiert historisches Jubiläum

Am 24. und 25. Mai wird nahezu die gesamte Bahnstrecke zwischen Hetzdorf und Olbernhau-Grünthal in eine Festmeile verwandelt. Das Datum ist dabei nicht zufällig gewählt.

Vor 150 Jahren, am 24. Mai 1875, wurde die Bahnstrecke von Flöha nach Marienberg und Olbernhau von der damaligen Chemnitz-Komotauer Eisenbahngesellschaft in Betrieb genommen. Am Wochenende wird das gefeiert. Das vielfältige Programm soll nicht nur Eisenbahnfreunde ansprechen. Besucher können sich auf zahlreiche Attraktionen für die ganze...