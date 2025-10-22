32-jährige Erzgebirgerin wird Opfer von Betrugsmasche

Der Frau ist ein Schaden in Höhe von rund 43.000 Euro entstanden.

Eine 32-Jährige aus dem Erzgebirge ist in den vergangenen Wochen Opfer einer Betrugsmasche und dabei um ihr Erspartes gebracht worden. Laut Polizei war sie Anfang September auf einer Social-Media-Plattform auf ein seriös wirkendes Aktienangebot aufmerksam geworden und anschließend von einer ihr unbekannten Frau telefonisch kontaktiert worden....