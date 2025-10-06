35 Jahre später: Bis 1990 genutzte Hochsilos von Rindermastanlage in Reukersdorf verschwinden

Der Abriss soll bis Ende November über die Bühne gegangen sein. Die Nachnutzung der Flächen steht auch schon fest.

Die Hochsilos der früheren Rindermastanlage in Reukersdorf werden abgerissen. Das Ganze passiert im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Blumenau-Reukersdorf. Begonnen worden ist mit dem Abriss Anfang des Monats. Die Arbeiten sollen bis 28. November dauern. Neben den Hochsilos werden auch das frühere BMSR-Gebäude (Betriebsmess-, Steuerungs-...