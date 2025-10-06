Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die sechs Hochsilos in Reukersdorf werden abgerissen.
Die sechs Hochsilos in Reukersdorf werden abgerissen. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
35 Jahre später: Bis 1990 genutzte Hochsilos von Rindermastanlage in Reukersdorf verschwinden
Redakteur
Von Thomas Wittig
Der Abriss soll bis Ende November über die Bühne gegangen sein. Die Nachnutzung der Flächen steht auch schon fest.

Die Hochsilos der früheren Rindermastanlage in Reukersdorf werden abgerissen. Das Ganze passiert im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Blumenau-Reukersdorf. Begonnen worden ist mit dem Abriss Anfang des Monats. Die Arbeiten sollen bis 28. November dauern. Neben den Hochsilos werden auch das frühere BMSR-Gebäude (Betriebsmess-, Steuerungs-...
