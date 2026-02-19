5000 Liter Wasser gegen Waldbrände: Was am neuen Seiffener Feuerwehrfahrzeug besonders ist

Marienberg
Seiffens neues Waldbrand-Löschfahrzeug kann sich selbst vor Hitze schützen und stärkt den Katastrophenschutz in Sachsen.
TLF 3000 KatS (TLF Wald) lautet die exakte Bezeichnung des Feuerwehrfahrzeuges, das am Mittwochabend in Seiffen von den Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr empfangen worden ist. Dabei handelt es sich um ein speziell für die Bekämpfung von Waldbränden ausgelegtes Fahrzeug. Neben einem Allradantrieb und für das Gelände optimiertem Fahrwerk...
