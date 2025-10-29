60 plus 9 meisterliche Jahre: Erzgebirger bekommt diamantenen Meisterbrief mit gehöriger Verspätung

Holzspielzeugmacher Johannes Günther hat den diamantenen Meisterbrief erhalten. Sein Meisterstück hat er aber bereits vor deutlich längerer Zeit angefertigt – mit Hilfe eines Plattenspielers.

Als Johannes Günther mit seiner Lehre begann, gab es die DDR noch nicht. Auch heute steht er mit seinen 92 Jahren noch an der Kreissäge. Kürzlich hat der Seiffener Holzspielzeugmacher von der Chemnitzer Handwerkskammer eine besondere Würdigung erhalten: den diamantenen Meisterbrief. Daran stimmt jedoch etwas nicht so ganz, aber alles der Reihe...