Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau

Marienberg
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Sie soll Ruhe und Besinnlichkeit ausstrahlen. In Olbernhau ist aktuell jedoch eher das Gegenteil der Fall. Die Rede ist von der Weihnachtsbeleuchtung. Um sie gibt es Ärger.
