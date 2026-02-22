Alkoholfahrt im Erzgebirge: 28-Jähriger verletzt sich schwer

Marienberg
Der Unfall ereignete sich in der Ortslage Heidersdorf. Am Ort des Geschehens zeigte sich: Der Mann hatte jede Menge Alkohol im Blut.
Ein 28-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er mit seinem Dacia auf der Olbernhauer Straße (S211) aus Richtung Neuhausen in Richtung Olbernhau unterwegs. In Ortslage Heidersdorf kam er in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der...
