Alles auf Schiene? 150 Jahre Flöhatalbahn und was sie Marienberg gebracht hat – und noch bringen kann

Die Bahn prägte die Entwicklung wie kein anderes Infrastrukturprojekt. 150 Jahre später stellt sich die Frage: Bleibt die Bahn ein Kapitel der Vergangenheit oder wird sie erneut zur Lebensader?

Am 24. Mai 1875 erreichte der erste Zug von Chemnitz kommend die Bergstadt, wenige Wochen später folgte die Eröffnung der Strecke bis Reitzenhain. Damit begann für die Stadt eine neue Zeit: Waren gelangten schneller hinaus in die Welt, der damals wichtige Rohstoff Kohle kam rascher herein.