Amtsgericht Marienberg verurteilt Autofahrer: Das hätte jedem passieren können

„Das war eine blöde Stelle zum Rübergehen“, sagte ein Zeuge vor Gericht, der in Zschopau einen Unfall mit einem Fußgänger gesehen hatte. Der Richterin fiel das Urteil nicht leicht.

Die Richterin am Marienberger Amtsgericht hat es sich bei der Urteilsverkündung nicht leicht gemacht. Ein 68-jähriger Mann hatte im März dieses Jahres in Zschopau einen Unfall verursacht. Dabei fuhr er einen Rentner an, der über die Straße ging. Der 74-jährige Fußgänger brach sich beim Unfall die Wirbelsäule im Schulterbereich. Über...