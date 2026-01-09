MENÜ
Mit dem Betreten des Marienberger Amtsgerichtes handelte sich der Angeklagte neuen Ärger ein.
Per Text auf seinem Handy soll ein 30-jähriger Mann seine 17-jährige Stieftochter aufgefordert haben, Nacktbilder anzufertigen.
Der Besitz jugendpornografischer Inhalte ist strafbar und wird nach Paragraf 184c Strafgesetzbuch (StGB) streng verfolgt.
Marienberg
Angeklagter marschiert mit Hakenkreuz in Amtsgericht Marienberg
Redakteur
Von Thomas Wittig
Eigentlich hoffte der Erzgebirger auf einen Freispruch in einer ganz anderen Sache. Es ging um Nacktbilder und seine Stieftochter. Erwartet ihn nun noch eine Strafanzeige?

Was ist an jenem 9. Januar vergangenen Jahres passiert? Hat der Angeklagte seine damals 17-jährige Stieftochter aufgefordert, Nacktfotos zu fertigen und ihm zu übersenden? Das jedenfalls legte die Staatsanwaltschaft einem 30-jährigen Erzgebirger in dieser Woche vor dem Amtsgericht Marienberg zur Last. Juristisch exakt lautet die Anklage auf...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
