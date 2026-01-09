Angeklagter marschiert mit Hakenkreuz in Amtsgericht Marienberg

Eigentlich hoffte der Erzgebirger auf einen Freispruch in einer ganz anderen Sache. Es ging um Nacktbilder und seine Stieftochter. Erwartet ihn nun noch eine Strafanzeige?

Was ist an jenem 9. Januar vergangenen Jahres passiert? Hat der Angeklagte seine damals 17-jährige Stieftochter aufgefordert, Nacktfotos zu fertigen und ihm zu übersenden? Das jedenfalls legte die Staatsanwaltschaft einem 30-jährigen Erzgebirger in dieser Woche vor dem Amtsgericht Marienberg zur Last. Juristisch exakt lautet die Anklage auf... Was ist an jenem 9. Januar vergangenen Jahres passiert? Hat der Angeklagte seine damals 17-jährige Stieftochter aufgefordert, Nacktfotos zu fertigen und ihm zu übersenden? Das jedenfalls legte die Staatsanwaltschaft einem 30-jährigen Erzgebirger in dieser Woche vor dem Amtsgericht Marienberg zur Last. Juristisch exakt lautet die Anklage auf...