Annenmedaille des Freistaates Sachsen: Erzgebirgerin in Dresden geehrt

Marienberg
Mit ihren Mitmachläden unterstützt sie Kinder. Nun wurde sie für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Für Kerstin Drechsel aus Olbernhau war dies eine Überraschung.
Kerstin Drechsel beschreibt sich selbst als empathisch. Andere Menschen liegen ihr am Herzen. Auch so ist zu erklären, warum sie sich bereits seit mehr als 40 Jahren ehrenamtlich engagiert. Für ihren Einsatz wurde sie nun mit der Annenmedaille des Freistaates Sachsen geehrt.
