Anwandern in Olbernhau: „Ich bin zum ersten Mal dabei und komme garantiert wieder“

Rund 170 Wanderfreunde und Radfahrer haben sich am 1. Mai vom Grünthaler Saigerhüttengelände aus auf den Weg gemacht. Was macht das Wanderrevier um Olbernhau so besonders?

Sie hätten es nicht besser treffen können: Bei bestem Frühlingswetter starteten am 1. Mai in Olbernhau Wanderfreunde und Radfahrer zu vier ganz unterschiedlichen Etappen entlang des Kammweges. Geht man nach der Teilnehmerzahl, so war beim Anwandern der Kater-Lampe-Weg am beliebtesten. 56 Teilnehmer entschieden sich für die rund 10 Kilometer...