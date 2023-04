Auf Schusters Rappen: Wandersaison auf dem Kammweg startet am 1. Mai

Traditionell steigt das "Anwandern am Kammweg" am Maifeiertag. Zur Eröffnung der Saison laden an verschiedenen Orten geführte Wanderungen und Feste ein - unter anderem in Olbernhau und rund um den Schwartenberg.

Zur Saisoneröffnung finden am 1. Mai geführte Touren und Wanderfeste in Olbernhau, Altenberg und rund um den Schwartenberg statt. Zur Saisoneröffnung finden am 1. Mai geführte Touren und Wanderfeste in Olbernhau, Altenberg und rund um den Schwartenberg statt.