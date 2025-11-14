Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Renault war am Donnerstag bei Lauta an einem Unfall beteiligt.
Ein Renault war am Donnerstag bei Lauta an einem Unfall beteiligt. Bild: Georg Müller
Marienberg
Auffahrunfall im Erzgebirge – Hohe Schadenssumme
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Sachschaden des Zusammenpralls liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich. Es kam zu Verkehrseinschränkungen.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag im Marienberger Ortsteil Lauta ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, handelte es sich dabei um einen Auffahrunfall auf der Lautaer Hauptstraße. Beteiligt war ein Renault und ein weiteres Fahrzeug. Verletzt wurde bei der Kollision laut Polizei niemand.
