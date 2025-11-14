Auffahrunfall im Erzgebirge – Hohe Schadenssumme

Der Sachschaden des Zusammenpralls liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich. Es kam zu Verkehrseinschränkungen.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag im Marienberger Ortsteil Lauta ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, handelte es sich dabei um einen Auffahrunfall auf der Lautaer Hauptstraße. Beteiligt war ein Renault und ein weiteres Fahrzeug. Verletzt wurde bei der Kollision laut Polizei niemand.