Autoren mit erzgebirgischen Wurzeln lesen am 16. August in Pobershau. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Autoren mit erzgebirgischen Wurzeln lesen am 16. August in Pobershau. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Marienberg
Autoren mit erzgebirgischen Wurzeln lesen in Pobershau
Von Babette Zaumseil
Musikalischer Gast am 16. August ist Isa Ulbricht.

Autoren mit erzgebirgischen Wurzeln lesen am 16. August unter dem Motto „Lesebühne ERZählt“ in der Böttcherfabrik in Pobershau. Veranstalter ist der Verein Literatur im Erzgebirge. Vorgestellt werden dabei Werke aus der zweiten Anthologie des Vereins „ERZählt – Kurzgeschichten und Gedichte aus dem Erzgebirge – über das...
