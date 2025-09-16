Autos stoßen im Erzgebirge frontal zusammen

Bei dem Unfall in Blumenau entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall an zwei Fahrzeugen entstanden, der sich am Montag, 15. September, im Olbernhauer Ortsteil Blumenau ereignet hat. Einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitz von Dienstagnachmittag zufolge waren kurz vor 13 Uhr auf der dortigen Fabrikstraße in...