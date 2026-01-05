MENÜ
Die Bundesstraße 174 ist auch durch den hohen Anteil an Schwerlastverkehr stark verschlissen.
Die Bundesstraße 174 ist auch durch den hohen Anteil an Schwerlastverkehr stark verschlissen.
Marienberg
B 174 im Erzgebirge: Sanierung rückt näher, trotz offenem Baustart
Von Thomas Wittig
Noch bevor auf der Bundesstraße gebaut wird, steht eine andere Straße im Fokus. Warum ausgerechnet diese Strecke entscheidend ist – und was ohne sie gar nicht möglich wäre.

Die Bundesstraße 174 zwischen dem Grenzübergang Reitzenhain und dem Reiterberg Marienberg soll auf einer Länge von rund zehn Kilometern erneuert werden. Das ist nicht neu. 2023 sickerte diese Information, verbunden mit der Aussage eines möglichen Baustarts in 2024, erstmals durch. Im März jenes Jahres teilte das Landesamt für Straßenbau und...
