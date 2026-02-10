MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der B 171 werden in den kommenden Tagen Bäume gefällt.
An der B 171 werden in den kommenden Tagen Bäume gefällt. Bild: Symbolfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
An der B 171 werden in den kommenden Tagen Bäume gefällt.
An der B 171 werden in den kommenden Tagen Bäume gefällt. Bild: Symbolfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Marienberg
Bäume werden gefällt: Bundesstraße im Erzgebirge mehrere Tage voll gesperrt
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die B 171 ist in den kommenden Tagen täglich für zehn Stunden dicht. Der Verkehr wird in dieser Zeit großräumig umgeleitet.

Die Bundesstraße 171 muss bis voraussichtlich Freitag, 20. Februar, stundenweise voll gesperrt werden. Betroffen ist der Bereich zwischen dem Abzweig nach Pobershau und der Firma Auhagen. Wie die Stadt Marienberg mitteilt, erfolgt die Sperrung täglich zwischen 7 und 17 Uhr. Grund seien Baumfällarbeiten zur Sicherung des Verkehrsraums. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:12 Uhr
2 min.
Deutsche Faxe - Von der Leyen sorgt für Lacher im Parlament
Ursula von der Leyen betonte die Bedeutung des Bürokratieabbaus für Europas Wettbewerbsfähigkeit.
Ein Seitenhieb sorgt für Lacher im EU-Parlament: Die Präsidentin der EU-Kommission spielt auf Deutschlands Fax-Vorliebe an. Was steckt hinter ihrer Kritik beim Bürokratieabbau?
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
30.01.2026
3 min.
Ob Motorradlegende oder Ski Fasching: Hier geht im mittleren Erzgebirge am Wochenende die Post ab
Am Wochenende geht es in Pobershau zum Ski Fasching wieder rund.
Während hier noch Winterzauber mit Glühwein und Bratwurst gefeiert wird, starten andernorts die ersten Narren in die Saison. Wo es am Wochenende richtig rundgeht.
Joseph Wenzel
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
04.02.2026
1 min.
Bäume werden gefällt: Diese Straßen im Erzgebirge sind demnächst dicht
In der Gegend um Jöhstadt werden in den kommenden zwei Wochen Bäume gefällt.
Zwei Kreisstraßen werden in den kommenden zwei Wochen jeweils für mehrere Tage gesperrt.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel