Bäume werden gefällt: Bundesstraße im Erzgebirge mehrere Tage voll gesperrt

Marienberg
Die B 171 ist in den kommenden Tagen täglich für zehn Stunden dicht. Der Verkehr wird in dieser Zeit großräumig umgeleitet.
Die Bundesstraße 171 muss bis voraussichtlich Freitag, 20. Februar, stundenweise voll gesperrt werden. Betroffen ist der Bereich zwischen dem Abzweig nach Pobershau und der Firma Auhagen. Wie die Stadt Marienberg mitteilt, erfolgt die Sperrung täglich zwischen 7 und 17 Uhr. Grund seien Baumfällarbeiten zur Sicherung des Verkehrsraums. Die...
