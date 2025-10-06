Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Aufgrund der Bauarbeiten auf der Schützenhöhe in Pockau kann diese von den Anwohnern nicht befahren werden. Das sorgt für Frust.
Aufgrund der Bauarbeiten auf der Schützenhöhe in Pockau kann diese von den Anwohnern nicht befahren werden. Das sorgt für Frust. Bild: Kristian Hahn
Aufgrund der Bauarbeiten auf der Schützenhöhe in Pockau kann diese von den Anwohnern nicht befahren werden. Das sorgt für Frust.
Aufgrund der Bauarbeiten auf der Schützenhöhe in Pockau kann diese von den Anwohnern nicht befahren werden. Das sorgt für Frust. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Baustelle Sackgasse: Wie es auf der Schützenhöhe in Pockau weitergeht
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pockau-Lengefeld. Der Winter steht vor der Tür. Kann die Baustelle noch rechtzeitig abgeschlossen werden? Nach einem internen Gespräch mit dem Chef der Baufirma steht Bürgermeisterin Elke Schmieder Rede und Antwort.

Freie Presse: Die Baumaßnahme auf der Schützenhöhe in Pockau hat zu einer gewaltigen Verärgerung bei den Anwohnern geführt. Zurecht?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
02.09.2025
3 min.
Trotz Petition: Anwohner der Schützenhöhe in Pockau müssen weiterhin mit Baustellenchaos leben
Die Schützenhöhe bleibt wegen der Sanierung der Abwasserleitung voll gesperrt.
„Die Alternative wäre gewesen, nicht zu bauen“, sagt die Bürgermeisterin. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten gegen Ende des Jahres.
Thomas Wittig
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
22.08.2025
4 min.
Baustelle riegelt Sackgasse im Erzgebirge ab: „Wir sind hier oben gefangen“
Die Straße ist dicht, der Weg zum Passieren schmal und abschüssig: Anwohner der Pockauer Schützenhöhe – vorn Friedemann Zänker – sind durch die Baustelle stark eingeschränkt.
Seit Monaten wird an der Pockauer Schützenhöhe die Entwässerung saniert. Die Straße ist voll gesperrt, für die Anwohner bringt das enorme Einschränkungen mit sich.
Joseph Wenzel
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
11:09 Uhr
2 min.
Kabinett beschließt Entwurf für neues Bundespolizeigesetz
Mit dem neuen Bundespolizeigesetz werden die Befugnisse der Bundespolizei deutlich ausgeweitet.
Die Bundespolizei soll neue Kompetenzen bekommen. Dabei geht es unter anderem um Drohnenabwehr. Aber auch Abschiebungen sind Thema.
Mehr Artikel