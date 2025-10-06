Baustelle Sackgasse: Wie es auf der Schützenhöhe in Pockau weitergeht

Marienberg
Pockau-Lengefeld. Der Winter steht vor der Tür. Kann die Baustelle noch rechtzeitig abgeschlossen werden? Nach einem internen Gespräch mit dem Chef der Baufirma steht Bürgermeisterin Elke Schmieder Rede und Antwort.
Freie Presse: Die Baumaßnahme auf der Schützenhöhe in Pockau hat zu einer gewaltigen Verärgerung bei den Anwohnern geführt. Zurecht?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.