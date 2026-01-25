MENÜ
Auto und Fahrer wurden abseits der Straße in einer Baumgruppe entdeckt.
Auto und Fahrer wurden abseits der Straße in einer Baumgruppe entdeckt. Bild: Harry Haertel
Auto und Fahrer wurden abseits der Straße in einer Baumgruppe entdeckt.
Auto und Fahrer wurden abseits der Straße in einer Baumgruppe entdeckt. Bild: Harry Haertel
Marienberg
Bei Eiseskälte stundenlang eingeklemmt – Schwerstverletzter hat keinen Führerschein
Redakteur
Von Kjell Riedel
In Dörnthal wurde am Sonnabendmorgen ein verunglückter Dacia entdeckt. Der Unfall hatte sich aber offenbar schon in der Nacht ereignet.

Der 21-Jährige, der sich am Sonnabend bei einem Unfall im Olbernhauer Ortsteil Dörnthal schwerste Verletzungen zugezogen hat, ist offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das habe sich im Verlauf der Unfallaufnahme ergeben, erklärte am Sonntag eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.
