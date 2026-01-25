Bei Eiseskälte stundenlang eingeklemmt – Schwerstverletzter hat keinen Führerschein

Marienberg
In Dörnthal wurde am Sonnabendmorgen ein verunglückter Dacia entdeckt. Der Unfall hatte sich aber offenbar schon in der Nacht ereignet.
Der 21-Jährige, der sich am Sonnabend bei einem Unfall im Olbernhauer Ortsteil Dörnthal schwerste Verletzungen zugezogen hat, ist offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das habe sich im Verlauf der Unfallaufnahme ergeben, erklärte am Sonntag eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.
