Bergbaustammtisch im Erzgebirge: Von Glas, Holz und blauer Farbe

Die Veranstaltung in Lauta befasst sich unter anderem mit der Blauglasproduktion.

„Von Glas, Holz und blauer Farbe“ lautet das Motto des Bergbaustammtischs am 17. Oktober, 18 Uhr, im Pferdegöpel in Lauta. Dabei werde ein weiter Bogen von den ersten Glasfunden in den Ländern am östlichen Mittelmeer und der Nutzung dieses Produkts bis zur Entsendung von Zisterziensermönchen in das Gebirge zwischen Böhmen und Sachsen...