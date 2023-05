Biker schlagen am Rätzteich bei Marienberg ihre Zelte auf

Der Rätzteich bei Marienberg ist am Wochenende Anlaufpunkt für zahlreiche Biker. Der Verein Christliche Motorradfahrer Sachsen (CMS) lädt von Freitag bis Sonntag zu dem Treffen ein. Nach einer kurzen Andacht startet am Sonnabend, 10 Uhr, eine Ausfahrt in mehrere Gruppen durch das Erzgebirge. Am Abend dürfen sich die Teilnehmer auf ein Konzert mit...