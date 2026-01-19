Bis zu 300 Besucher an Spitzentagen: Marienberger Eisbahn ist „massiver Frequenzbringer“

Marienberg
Betreiber und Stadt als Veranstalter ziehen eine positive Bilanz. Die Eisbahn hat vor allem Familien und Jugendliche in die Innenstadt gelockt. Gibt es sie auch in diesem Jahr?
Jörg Kleditzsch zeigt sich zufrieden. Zum zweiten Mal in Folge hat er mit seinem etwa fünfköpfigen Team die Eisarena auf dem Marienberger Markt betrieben. „Es ging zunächst etwas verhalten los. Spätestens mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes gab es für mich aber keinen Grund mehr zu meckern“, sagt Kleditzsch.
