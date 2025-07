Bizarrer Ehestreit im Erzgebirge: Rentner sticht seiner Frau mit Messer in den Hintern

Eine Stichwunde am Hintern, Blut, gegenseitige Vorwürfe: Während der Verhandlung am Amtsgericht Marienberg zeigte sich, dass der Streit eine lange Vorgeschichte hat.

Der Erzgebirger sitzt in der Küche, hält ein Messer in der Hand. Sie steht in seiner Nähe. Es ist ein normaler Tag im Leben des Ehepaares. Ein Tag, der jedoch mit einer blutenden Stichverletzung enden wird.