Der Weihnachtsbaum ziert seit Mittwoch den Marienberger Markt. Bild: Georg Müller
Der Weihnachtsbaum ziert seit Mittwoch den Marienberger Markt. Bild: Georg Müller
Marienberg
Blitzaktion im Erzgebirge: Weihnachtsbaum steht in Windeseile auf dem Marktplatz
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gerade mal eineinhalb Stunden hat es gedauert, den Baum zu fällen, zu verladen, zu transportieren und aufzustellen. Dass es in diesem Jahr so schnell ging, hat mehrere Gründe.

Selbst Mike Friedrich ist erstaunt. Er ist bereits seit mehr als zehn Jahren Leiter des Marienberger Bauhofs und damit für den Weihnachtsbaum zuständig. So schnell sei es in all den Jahren noch nicht gegangen, sagt er und meint damit das Fällen, Verladen, Transportieren und Aufstellen des Baumes.
