Blumenkinder und Engel locken zu Wendt und Kühn ins Erzgebirge

Ein buntes Familienprogramm erwartet die Gäste am Muttertagswochenende in Grünhainichen. Basteln, Blumenkränze binden und musikalische Highlights begleiten die Schautage.

Am Wochenende öffnen sich die Türen der Manufaktur Wendt und Kühn in Grünhainichen zu Schautagen. Jeweils von 10 bis 17 Uhr können die Besucher erleben, wie in den Werkstätten Blumenkinder und die weltbekannten Elfpunkte-Engel entstehen – mit Freunden, mit der Familie oder als eine Gelegenheit, anlässlich des Muttertages gemeinsame...