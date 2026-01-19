Brand in Pockau richtet Schaden in fünfstelliger Höhe an

Zum zweiten Mal innerhalb von 14 Monaten fällt ein Gerätehaus des FSV Pockau-Lengefeld einem Brand zum Opfer. Erneut ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Das alles wurde zerstört.

Stephan Förster, 26 Jahre alt und Spieler des FSV Pockau-Lengefeld, kann nicht fassen, warum jemand so etwas tut. Bereits im November 2024 legte ein Feuerteufel einen Brand im Gerätehaus des Vereins. Ein Täter wurde bis heute nicht gefunden.