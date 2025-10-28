Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die beiden Angeklagten mit ihren Anwälten Oliver Ternick (Zweiter von links) und Norman Münzner (rechts).
Die beiden Angeklagten mit ihren Anwälten Oliver Ternick (Zweiter von links) und Norman Münzner (rechts).
Marienberg
Brutale Attacke bei Dorffest im Erzgebirge: Jugendliche schlagen Mann fast tot
Redakteur
Von Georg Müller
„Er hat mich auf die Wange geküsst“: So begründete einer der beiden Angeklagten während der Verhandlung am Amtsgericht Marienberg das brutale Vorgehen. Doch der Kuss war eine Lüge.

Als der Erzgebirger im Krankenhaus zu sich kommt, erkennt er sich kaum wieder. Sein Gesicht ist geschwollen, seine Nase zertrümmert, Teile seines Schädels sind es ebenfalls. Doch ihm ist auch klar: Er hat überlebt.
