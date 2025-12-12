Bühne frei für junge Talente: Grundschüler aus Zöblitz präsentieren ihr Weihnachtsmusical

Marienberg
Mit der selbst geschriebenen Geschichte vom kleinen Hasen und seiner Suche nach dem Weihnachtszauber wollen die Schüler ihr Publikum verzaubern.
Das Lampenfieber war am Freitagvormittag deutlich zu spüren: Vor der Premiere am Abend absolvierten die rund 150 jungen Darsteller der Grundschule Zöblitz in der Turnhalle erfolgreich ihre Generalprobe. Dabei wurden die letzten Details des seit September einstudierten, selbst erdachten Musicals, perfektioniert. Das Geschehen, mit Geschichten,...
