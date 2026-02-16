Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?

Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.

Beim 132. Stadtgespräch am Dienstag, 17. Februar, im Theater Variabel steht die Frage im Mittelpunkt, ob Olbernhau wieder zum Dorf wird. „Die Einwohnerzahl von Olbernhau ist seit den 1970er-Jahren von etwa 14.000 auf rund 7000 gesunken. Auch die Region zwischen Vogtland und Lausitz ist stark vom demografischen Wandel betroffen“, sagt Florian...