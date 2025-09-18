Bundesgerichtshof stärkt erzgebirgische Volkskunst: Sieg im Streit um Billigimporte

Marienberg
Der Kunsthandwerkerverband gewinnt endgültig den jahrelangen Rechtsstreit mit dem Onlinehändler Pearl. Was das Urteil für die gesamte Branche bedeutet.
Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat ein klares Signal für den Schutz des traditionellen Erzgebirgischen Kunsthandwerks gesetzt. In einem jahrelangen Rechtsstreit zwischen dem Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller und dem Onlinehändler Pearl wiesen die Karlsruher Richter nun die Beschwerde des Unternehmens...
