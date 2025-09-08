Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei Kontrollen am Grenzübergang Reitzenhain sind mehrere Verstöße festgestellt worden.
Bei Kontrollen am Grenzübergang Reitzenhain sind mehrere Verstöße festgestellt worden. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Bei Kontrollen am Grenzübergang Reitzenhain sind mehrere Verstöße festgestellt worden.
Bei Kontrollen am Grenzübergang Reitzenhain sind mehrere Verstöße festgestellt worden. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Marienberg
Bundespolizei deckt Verstöße bei Grenzkontrollen im Erzgebirge auf
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einsatzkräfte haben Verdächtige am Grenzübergang Reitzenhain gestoppt. Ein Slowake wurde inhaftiert, zwei Tschechen mit Cannabis und eine Slowakin mit Crystal angezeigt.

Bei Kontrollen am Grenzübergang Reitzenhain sind am Sonntag mehrere Verstöße festgestellt worden. Wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz mitteilte, saß in einem Pkw mit slowakischer Zulassung ein 33-Jähriger, gegen den zwei Aufenthaltsermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Erschleichens von Leistungen sowie ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
2 min.
Grenzkontrollen im Erzgebirge: Haftbefehle, Geldstrafen sowie Waffen- und Drogenfunde
Die Bundespolizei kontrolliert den Einreiseverkehr an den Grenzübergängen in Reitzenhain und Oberwiesenthal.
An den Grenzübergängen in Reitzenhain und Oberwiesenthal decken Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße auf. Von Haftbefehlen bis Drogenbesitz – die Bundespolizei zieht Bilanz und zeigt Konsequenzen auf.
Holk Dohle
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
28.08.2025
2 min.
Mehrere Gesetzesverstöße bei Einreisekontrolle im Erzgebirge: Haftbefehle und Drogen
Bei der Einreisekontrolle eines Autos in Bärenstein sind gleich mehrere Straftaten festgestellt worden.
Bei einer nächtlichen Kontrolle eines tschechischen Autos in Bärenstein entdecken Einsatzkräfte der Bundespolizei nicht nur fehlende Papiere. Die Überraschung folgt.
Holk Dohle
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Mehr Artikel