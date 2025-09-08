Bundespolizei deckt Verstöße bei Grenzkontrollen im Erzgebirge auf

Einsatzkräfte haben Verdächtige am Grenzübergang Reitzenhain gestoppt. Ein Slowake wurde inhaftiert, zwei Tschechen mit Cannabis und eine Slowakin mit Crystal angezeigt.

Bei Kontrollen am Grenzübergang Reitzenhain sind am Sonntag mehrere Verstöße festgestellt worden. Wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz mitteilte, saß in einem Pkw mit slowakischer Zulassung ein 33-Jähriger, gegen den zwei Aufenthaltsermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Erschleichens von Leistungen sowie ein...