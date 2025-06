Bundespolizei stellt mutmaßlichen Dieb am Grenzübergang Olbernhau/Brandau

26-jähriger Tatverdächtiger ist bereits wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten.

Olbernhau. Bundespolizisten haben am Donnerstagabend am Grenzübergang Olbernhau/Brandau einen mutmaßlichen Dieb gestellt. Dort wollte der 26-jährige Tscheche zu Fuß die Grenze in Richtung Tschechien überqueren. Seine Überprüfung ergab, dass er bereits wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten ist. Daraufhin sahen die Beamten in seinen zwei Beuteln nach. Dort entdeckten sie Sportbekleidung der Marke Adidas mit Preisschild sowie eine originalverpackte JBL-Musikbox. Einen Eigentumsnachweis oder Kaufbeleg konnte der Mann nicht vorweisen.

Aufgrund des Verdachts des Diebstahls wurde die Polizei in Marienberg informiert. Dort war am Nachmittag ein Diebstahl in einem Sportgeschäft gemeldet worden. Die Marienberger bearbeiten den Fall jetzt weiter. (bz)