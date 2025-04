Bundespolizei verhindert unerlaubte Einreise in Reitzenhain

Beamte stoppen ein Fahrzeug, in dem sich Menschen aus der Slowakischen Republik und der Ukraine befanden.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz haben am Sonntag am Grenzübergang in Reitzenhain eine unerlaubte Einreise verhindert. Um 9.45 Uhr kontrollierten sie einen Fiat mit slowakischer Zulassung. Im Wagen saßen der 27-jährige Fahrer, sein 28-jähriger Beifahrer, beide slowakische Staatsangehörige, und zwei Ukrainer im Alter von 25 und 27...