Camper willkommen: Marienberg plant weitere Wohnmobilstellplätze

In Satzung sowie am Katzenstein in Pobershau sollen zwei neue Plätze entstehen. Zudem ist ein Projekt am Standort des Bauhofes vorgesehen. Das ist auch für hiesige Wohnmobilbesitzer interessant.

Die Stadt Marienberg möchte ihr Angebot für Wohnmobilreisende deutlich erweitern. Ein entsprechender Vorschlag aus dem Rathaus wurde im Technischen Ausschuss des Stadtrates vorgestellt und einstimmig beschlossen. Bereits jetzt betreibt die Bergstadt zwei Stellplatzareale – am Wanderparkplatz unweit des Tourismuszentrums im Ortsteil Gelobtland... Die Stadt Marienberg möchte ihr Angebot für Wohnmobilreisende deutlich erweitern. Ein entsprechender Vorschlag aus dem Rathaus wurde im Technischen Ausschuss des Stadtrates vorgestellt und einstimmig beschlossen. Bereits jetzt betreibt die Bergstadt zwei Stellplatzareale – am Wanderparkplatz unweit des Tourismuszentrums im Ortsteil Gelobtland...