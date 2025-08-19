Chefarzt verlässt Erzgebirgsklinikum und eröffnet eigene Praxis

Dr. Ronny Frey bringt seine Expertise von Annaberg-Buchholz nach Marienberg. Im Haus der Gesundheit eröffnet er eine Praxis für ambulante Onkologie – ein wichtiger Baustein für die regionale Gesundheitsversorgung.

Im Haus der Gesundheit in Marienberg hat eine neue onkologische Praxis ihre Arbeit aufgenommen. Dr. Ronny Frey, Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie, bietet dort die ambulante Versorgung von Menschen mit Krebserkrankungen an, zu denen auch bösartige Bluterkrankungen zählen. Damit entsteht in Marienberg ein...