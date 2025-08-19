Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dr. Ronny Frey in Marienberg in einem der ehemaligen OP-Räume mit Krankenhausbetten für ambulante Chemotherapien. Bild: Mike Baldauf
Dr. Ronny Frey in Marienberg in einem der ehemaligen OP-Räume mit Krankenhausbetten für ambulante Chemotherapien. Bild: Mike Baldauf
Marienberg
Chefarzt verlässt Erzgebirgsklinikum und eröffnet eigene Praxis
Redakteur
Von Mike Baldauf
Dr. Ronny Frey bringt seine Expertise von Annaberg-Buchholz nach Marienberg. Im Haus der Gesundheit eröffnet er eine Praxis für ambulante Onkologie – ein wichtiger Baustein für die regionale Gesundheitsversorgung.

Im Haus der Gesundheit in Marienberg hat eine neue onkologische Praxis ihre Arbeit aufgenommen. Dr. Ronny Frey, Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie, bietet dort die ambulante Versorgung von Menschen mit Krebserkrankungen an, zu denen auch bösartige Bluterkrankungen zählen. Damit entsteht in Marienberg ein...
21.08.2025
4 min.
„Für uns ist es ein Lichtblick“ – Neue Praxis im Erzgebirge
Psychotherapeutin Dr. Andrea Augustin in ihrer Praxis in Jöhstadt.
Gute Nachrichten kamen zuletzt aus Jöhstadt eher selten. Nun aber gibt es eine gute Nachricht: Die hat mit einer Frau aus der Bergstadt und mit einer seit Langem geschlossenen Sparkassenfiliale zu tun.
Kjell Riedel
10.07.2025
4 min.
Praxis-Übernahme im Erzgebirge geglückt: Ärztin kehrt an den Ort ihrer Kindheit zurück
Nicole Roscher hat eine hausärztlich-internistische Praxis in Buchholz übernommen.
Nicole Roscher hat die hausärztlich-internistische Praxis von Dr. med. Gunda Klinger in Buchholz übernommen. Warum sie nach etwa zehn Jahren im Erzgebirgsklinikum einen Neustart wagte.
Annett Honscha
11:11 Uhr
3 min.
Weg für Watzke frei: BVB-Präsident Lunow verzichtet
BVB-Präsident Lunow (l) macht den Weg für Watzke (r) frei. (Archivfoto)
Der Machtkampf ums Präsidentenamt bei Borussia Dortmund ist beendet. Reinhard Lunow tritt nicht wieder an, der Weg für Hans-Joachim Watzke ist damit frei. In einer Mitteilung nennt Lunow die Gründe.
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:15 Uhr
2 min.
Uber-Angebot für Frauen: Etwa doppelte Wartezeit
Bei Uber können Frauen eine Fahrt mit einer Fahrerin buchen - müssen dann aber etwas mehr Wartezeit in Kauf nehmen. (Symbolbild)
Bei Uber können Frauen in einigen Städten seit drei Monaten Fahrten mit Fahrerinnen buchen - müssen dann aber etwas mehr Wartezeit in Kauf nehmen. Das Angebot soll bald ausgeweitet werden.
