Chemnitzer Polizei nutzt Drohne zur Verkehrsüberwachung im Erzgebirge

Verkehrskontrolle auf der B 174 zwischen Marienberg und Reitzenhain aus der Luft: 15 Ordnungswidrigkeiten von Lkw-Fahrern innerhalb weniger Stunden. Eine Drohne lieferte den entscheidenden Beweis.

Bei einer Verkehrsüberwachung am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 174 hat die Chemnitzer Verkehrspolizeiinspektion mithilfe einer Drohne zahlreiche Verstöße festgestellt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag in einer Pressemeldung mitteilte, habe der Fokus der zwischen 14 und 17 Uhr durchgeführten Kontrolle auf...