Regionale Nachrichten und News
Im von Christoph Drechsel gesteuerten Büssing 5000 TU gab es stündlich eine Spritztour.
Im von Christoph Drechsel gesteuerten Büssing 5000 TU gab es stündlich eine Spritztour.
Marienberg
Dank Oldtimertreffen im Erzgebirge: Uralter Bus kehrt zurück in sein „Zuhause“
Von Andreas Bauer
Raritäten waren beim Oldtimertreffen im Hüttengrund am Wochenende viele zu sehen. Unter den gut 250 Gefährten gab es einen echten Hingucker, der schon früher an gleicher Stelle im Einsatz war.

Mit etwas Wehmut, vor allem aber voller Stolz blickt Wolfgang Bleck auf „seinen“ Büssing 5000 TU. „Er hat mich nie hängen lassen“, sagt der 84-jährige Marienberger über den rot-weißen Bus, mit dem er in den 1980er-Jahren entweder Arbeiter umliegender Betriebe transportierte - oder Urlauber zu Reisezielen innerhalb der DDR.
