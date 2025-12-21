MENÜ
Über dieses Fenster gleich neben dem Haupteingang sind die Täter in die Firma eingedrungen.
Über dieses Fenster gleich neben dem Haupteingang sind die Täter in die Firma eingedrungen. Bild: Thomas Mehnert
Marienberg
Das dritte Mal in zwölf Jahren: Möbelfabrik auf Erzgebirgskamm erneut Ziel von Einbrechern
Redakteur
Von Thomas Wittig
Anhören

Über ein eingeschlagenes Bürofenster sind die Täter in die Räumlichkeiten der Polstermöbelfabrik Posa in Satzung eingedrungen. Die Polizei ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen.

Unbekannte sind zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag in die Posa Möbelsysteme GmbH & Co. Vertriebs KG Satzung eingedrungen. Nach Polizeiangaben verschafften sich die Eindringlinge gewaltsam Zutritt, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Eine Mitarbeiterin...
