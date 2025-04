„Das ist eine Sauerei“: Illegale Mülldeponie an Bundesstraße 101 im Erzgebirge wächst und wächst

Von Kompletträdern über Waschbecken bis hin zu Dachpappe ist alles zu finden. Der Kreis kennt das Problem. Etwas ändern wird sich dort aber kaum.

„Das ist eine Sauerei“. Matthias Wagner spricht aus, was viele denken, die an der „Blauen Taube“ zwischen Pockau und Forchheim vorbeifahren. Direkt an der viel befahrenen B 101 wächst seit Jahren eine Mülldeponie. „Dass dort illegal Müll abgelagert wird, hat vor mindestens vier Jahren begonnen“, sagt der Forchheimer. Zu finden sind...