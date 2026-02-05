„Das ist kein Haushalt mehr“: Pockau-Lengefelds Defizit wird immer größer

Kämmerin Carolin Müller fordert die konsequente Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ein: „Auch wenn das unpopuläre Maßnahmen erfordert.“

Die Geldsorgen in Pockau-Lengefeld werden immer größer. „Unser Defizit im Doppelhaushalt von 1,04 Millionen Euro erhöht sich noch einmal um 436.000 Euro“, erklärte Kämmerin Carolin Müller zur jüngsten Stadtratssitzung. Hauptursache ist die Kürzung der allgemeinen Schlüsselzuweisung in Millionenhöhe. Das ist eine Finanzhilfen des...