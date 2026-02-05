MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Defizit im Haushalt wird größer. Pockau-Lengefeld muss den Gürtel noch enger schnallen.
Das Defizit im Haushalt wird größer. Pockau-Lengefeld muss den Gürtel noch enger schnallen. Bild: Kristian Hahn/Montage
Das Defizit im Haushalt wird größer. Pockau-Lengefeld muss den Gürtel noch enger schnallen.
Das Defizit im Haushalt wird größer. Pockau-Lengefeld muss den Gürtel noch enger schnallen. Bild: Kristian Hahn/Montage
Marienberg
„Das ist kein Haushalt mehr“: Pockau-Lengefelds Defizit wird immer größer
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kämmerin Carolin Müller fordert die konsequente Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ein: „Auch wenn das unpopuläre Maßnahmen erfordert.“

Die Geldsorgen in Pockau-Lengefeld werden immer größer. „Unser Defizit im Doppelhaushalt von 1,04 Millionen Euro erhöht sich noch einmal um 436.000 Euro“, erklärte Kämmerin Carolin Müller zur jüngsten Stadtratssitzung. Hauptursache ist die Kürzung der allgemeinen Schlüsselzuweisung in Millionenhöhe. Das ist eine Finanzhilfen des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.01.2026
4 min.
„Wir müssen mit wenig Geld so viel wie möglich erreichen“: Pockau-Lengefeld zwischen Sparzwängen und Zukunftsplänen
Bürgermeisterin Elke Schmieder im Kalkwerk Lengefeld – eines der größten Sorgenkinder der Stadt.
Der Haushalt ist knapp, die Aufgaben riesig: Bürgermeisterin Elke Schmieder erklärt, welche Projekte ohne Fördergelder ins Wanken geraten – und was eigentlich nötig wäre.
Thomas Wittig
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
18.01.2026
3 min.
Feuerwehreinsätze im Erzgebirge: Es hätte viel schlimmer enden können
Wegen eines Brandes in Lengefeld sind Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren alarmiert worden.
Feuerwehrleute aus Pockau-Lengefeld, Wernsdorf, Wünschendorf und Görsdorf in der Nacht zu Samstag gefordert. Betroffener Fußballverein startet Spendenaktion.
Katrin Kablau
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
Mehr Artikel