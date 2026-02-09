Deutscher (51) kommt nach Kontrolle an Grenzübergang im Erzgebirge ins Gefängnis

Marienberg
Die Bundespolizei meldet Erfolge bei Grenzkontrollen in Reitzenhain. Zwei Ausschreibungen zur Strafvollstreckung wurden vollzogen. Doch das ist bislang nicht alles, was geschah.
Bei Grenzkontrollen am Wochenende in Reitzenhain hat die Bundespolizei zwei Personen festgestellt, gegen die eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung vorlag. Zudem wurde zwei Personen die Einreise nach Deutschland verweigert. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Montag mit.
