Die Piste ist präpariert – Skilift Marienberg öffnet am Wochenende

Marienberg
Lothar Albrecht und sein Team hoffen auf neuen Schnee und tägliches Skifahren in den Winterferien.
Die Piste ist präpariert, Skifahren möglich. Lothar Albrecht gibt grünes Licht für den Marienberger Skilift. „Wir öffnen am Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 16.30 Uhr“, sagt er. Die Voraussetzungen dafür wurden an den vergangenen Tagen geschaffen. „Nächste Woche soll auch wieder neuer Schnee hinzukommen“, sagt Albrecht mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.