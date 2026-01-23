MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lothar Albrecht und sein Team vom Skilift Marienberg bieten am Wochenende Liftbetrieb an.
Lothar Albrecht und sein Team vom Skilift Marienberg bieten am Wochenende Liftbetrieb an. Bild: Kristian Hahn
Lothar Albrecht und sein Team vom Skilift Marienberg bieten am Wochenende Liftbetrieb an.
Lothar Albrecht und sein Team vom Skilift Marienberg bieten am Wochenende Liftbetrieb an. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Die Piste ist präpariert – Skilift Marienberg öffnet am Wochenende
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lothar Albrecht und sein Team hoffen auf neuen Schnee und tägliches Skifahren in den Winterferien.

Die Piste ist präpariert, Skifahren möglich. Lothar Albrecht gibt grünes Licht für den Marienberger Skilift. „Wir öffnen am Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 16.30 Uhr“, sagt er. Die Voraussetzungen dafür wurden an den vergangenen Tagen geschaffen. „Nächste Woche soll auch wieder neuer Schnee hinzukommen“, sagt Albrecht mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.11.2025
1 min.
Ganz ohne Beschneiung: Saison am Skilift in Marienberg startet
Lothar Albrecht will am Samstag am Gelgenberg in Marienberg die neue Skisaison eröffnen.
Es ist angerichtet: Die Naturschneeauflage schwankt zwischen 15 und 20 Zentimeter. Trotzdem hatten die Betreiber schon den ersten Ärger.
Thomas Wittig
12:00 Uhr
4 min.
Projekte und Jubiläen an der Oberschule Niederwiesa: Ein Haus mit besonderer Atmosphäre
Schulleiterin Katrin Fischer an der Organisationstafel in ihrem Büro.
Die Schule ist seit Jahren gefragt - auch über die Ortsgrenzen hinaus. Welche Faktoren laut Schulleiterin Katrin Fischer für den guten Ruf verantwortlich sind und worauf sie sich derzeit vorbereitet.
Steffi Hofmann
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
13.01.2026
1 min.
Stunde der Wahrheit: Tüv-Prüfer nimmt Marienberger Skilift unter die Lupe
Die Liftanlage ist seit 1996 am Galgenberg in Betrieb. Alle zwei Jahre ist eine Überprüfung vorgeschrieben. Das ist das Ergebnis.
Thomas Wittig/Kristian Hahn
12:00 Uhr
4 min.
Chemniter Jazz-Entdeckung Jan K. Weiss: Zu fröhlich für den Blues
Jan K. Weiss im Proberaum: Hochkonzentriert und dennoch mit frappierender Leichtigkeit arbeitet der Musiker an seinen Songs.
Der Chemnitzer Gitarrist und Sänger legt sein erstes Soloalbum vor - ein überzeugendes Debüt nach vielen Jahren auf der Bühne.
Matthias Zwarg
Mehr Artikel