Digitale Wege: So will Marienberg die Bürger besser und schneller informieren

Die Stadt hat ihren Internetauftritt komplett erneuert. Und es gibt Marienberg ab sofort per App für das Handy. So funktioniert das Ganze.

Die Stadt Marienberg gibt es ab sofort kompakt für das Handy. Mit dem 1. September ist eine App an den Start gegangen, die „Das Neueste aus Marienberg auf einen Blick“ bietet. Mit diesen Worten wird das Angebot auf kleinen Flyern beworben, die an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet ausliegen und die Bürger animieren sollen, die mobile...