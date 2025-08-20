Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zum Ortsjubiläum hat Ulrike Matthes Geschichten und Erinnerungen aus der Forchheimer Historie zu Papier gebracht.
Bild: Kristian Hahn
Zum Ortsjubiläum hat Ulrike Matthes Geschichten und Erinnerungen aus der Forchheimer Historie zu Papier gebracht.
Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Donnerwetter, was ist denn in Forchheim alles passiert?
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Pockau-Lengefelder Ortsteil feiert 775-jähriges Jubiläum. Für ein Buch zum Fest wurde Erstaunliches zusammengetragen – auch eine Erinnerung an einen Blitzeinschlag mit fatalen Folgen.

Liebevoll gestaltete Figuren im Ort, bunte Girlanden an den Häusern und natürlich zahlreiche Plakate kündigen es bereits an: Forchheim steuert am kommenden Wochenende auf den Höhepunkt seines Dorfjubiläums zu. Der Pockau-Lengefelder Ortsteil kann auf eine 775-jährige Geschichte zurückblicken. Viel Zeit für große Ereignisse – manche...
