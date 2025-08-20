Donnerwetter, was ist denn in Forchheim alles passiert?

Marienberg
Der Pockau-Lengefelder Ortsteil feiert 775-jähriges Jubiläum. Für ein Buch zum Fest wurde Erstaunliches zusammengetragen – auch eine Erinnerung an einen Blitzeinschlag mit fatalen Folgen.
Liebevoll gestaltete Figuren im Ort, bunte Girlanden an den Häusern und natürlich zahlreiche Plakate kündigen es bereits an: Forchheim steuert am kommenden Wochenende auf den Höhepunkt seines Dorfjubiläums zu. Der Pockau-Lengefelder Ortsteil kann auf eine 775-jährige Geschichte zurückblicken. Viel Zeit für große Ereignisse – manche...
